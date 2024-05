Sniper Code 2 to gra logiczna, w której strzelasz do wrogów i wykonujesz różne zadania na odległość za pomocą karabinu snajperskiego. Istnieje wiele wymagających poziomów z kreatywnymi misjami, w których nie będziesz tylko strzelał do ludzi, ale będziesz brał udział w misjach taktycznych. Czasami wystarczy tylko strzelanie do lamp i obiektów w otoczeniu, aby rozwiązać sytuację bez rozlewu krwi. Wykorzystuj także kreatywnie swoje naboje, aby w połowie misji nie zabrakło Ci amunicji. Twoja celność ma ogromne znaczenie w tej grze, podobnie jak umiejętność ukrywania się. Nie zapomnij wydać pieniędzy zarobionych w sklepie na doskonalenie swoich umiejętności. Czy masz to, czego potrzeba, aby ukończyć każdą misję w Sniper Code 2? Strzał - lewy przycisk myszy. Sniper Code 2 został stworzony przez Softlitude. Na Poki są też inne zabawne gry zręcznościowe: Neon Car Maze i The Sniper Code. Możesz grać w Sniper Code 2 za darmo na Poki. W Sniper Code 2 możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

