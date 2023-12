BuildNow GG to internetowa gra polegająca na budowaniu i strzelaniu, oferująca różne tryby gry, broń i mapy. Buduj i doskonal swoje umiejętności w trybie szkolenia offline. BuildNow GG jest częścią wyłaniającego się gatunku gier online, który łączy budowanie taktyczne z rozgrywką w trybie strzelanki trzeciej osoby. Buduj, strzelaj i imprezuj W grze budujesz rampy, dachy i ściany tak szybko, jak to możliwe, walcząc z innym przeciwnikiem. Dla nowych graczy trening celowania to doskonały sposób na naukę podstawowych kontroli. Gra jest online, ale możesz także rozpocząć prywatny mecz ze znajomymi w trybie imprezy. W grze prywatnej możesz gościć od 6 do 12 graczy. Opanuj swoją broń Broń obejmuje standardowe wyposażenie, jakiego można się spodziewać w strzelance, i możesz przełączać się między nimi podczas bitwy. Zestaw zawiera pistolet, karabin szturmowy, karabin snajperski, strzelbę i kilof. Dostosuj swój profil BuildNow GG oferuje rozbudowane opcje dostosowywania. Możesz dostosować jakość obrazu, limit FPS, HDR i inne ustawienia w ustawieniach grafiki. Opcje obejmują także pełną personalizację interfejsu HUD, dzięki czemu możesz stworzyć idealny profil do strzelania i budowania.

Strona internetowa: battlelab-games.github.io

