Sausage Flip to gra zręcznościowa, w której możesz podjąć wyjątkowe wyzwanie polegające na rzucaniu kiełbasą z wyłupiastymi oczami. Grasz, przeciągając palcem lub myszą do tyłu, aby wycelować i puszczając, aby wystrzelić kiełbasę. Ale uważaj – gra nie jest tak prosta, jak się wydaje. Musisz dotrzeć do mety, nie spadając z platformy pełnej zaskakujących, ale często zdradliwych obiektów, takich jak samochody rakietowe, miękkie klocki, wirujące urządzenia i wiele więcej! W trakcie gry odblokujesz wiele fajnych skórek i kostiumów, dzięki którym możesz nadać swojej kiełbasce dowolny styl. Nie zapomnij udostępnić gry swoim znajomym i pokazać wszystkim, kto jest najlepszym (hot)dogiem! Przeciągnij palec lub mysz do tyłu, aby wycelować, puść, aby strzelić. Sausage Flip jest tworzony przez Madbox. Mają inne legendarne gry zręcznościowe na Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants i Zen Blocks. Na Poki możesz grać w Sausage Flip za darmo. W Sausage Flip można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Sausage Flip. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.