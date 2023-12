Swingo to gra zręcznościowa, która łączy gatunki platformowe i akcji w jeden zabawny pakiet. Sterujesz uroczą, sprężystą postacią, która może poruszać się tylko za pomocą haka. Odpal hak i pociągnij w kierunku, w którym chcesz iść! Twoja postać będzie się kręcić i podskakiwać, aż na końcu każdego poziomu dotrzesz do owocu. Za każdy pomyślnie ukończony poziom otrzymujesz punkty, które po zsumowaniu umożliwiają odblokowanie nowych, fajnych postaci. Pierwszą z nich jest żaba. Czy uda ci się odblokować wszystkie zwierzęta? Pokochasz odkrywanie tętniących życiem i kreatywnych poziomów pełnych niespodzianek w Swingo! Użyj haka, aby się poruszać! Celuj i strzelaj – kliknij lewym przyciskiem myszy, przeciągnij i puść. W grze jest mnóstwo unikalnych postaci Swingo do odblokowania. Wszystkie są zaprojektowane na wzór zwierząt. Swingo zostało stworzone przez Blumgi, studio tworzenia gier z siedzibą we Francji. Graj w ich legendarne gry na Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo jest darmowe na Poki. W Swingo można grać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

