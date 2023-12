Zamek Blumgi to gra zręcznościowa, w której wyposażasz się w różne materiały wybuchowe i specjalną broń, aby zatopić wrogów w wodzie. Wysadź swoich wrogów w powietrze lub zniszcz ziemię, na której stoją! Użyj wskaźnika wokół swojej postaci, aby wycelować, przytrzymaj przycisk akcji, aby ustawić intensywność i puść, aby zrzucić bomby na potwory. Ukończysz poziom pomyślnie, jeśli wszystkie stworzenia na tym poziomie zostaną pokonane. Co kilka poziomów odblokujesz zupełnie nową, fajną postać, więc upewnij się, że grasz każdą z nich! Koniecznie sprawdź broń specjalną na górze – jest tam naprawdę zabawna broń, taka jak większe eksplozje, piła tarczowa, dynamit, promienie laserowe, a nawet słynna teleportująca piłka do koszykówki z jej siostrzanej gry Blumgi Ball! Nie ma jednego dobrego sposobu na ukończenie poziomu, więc nie krępuj się tworzyć zniszczenia i ciesz się w pełni tą wciągającą grą zręcznościową! Zamek Blumgi został stworzony przez Blumgi, studio tworzenia gier z siedzibą we Francji. Graj w ich legendarne gry zręcznościowe na Poki: Blumgi Ball, Blumgi Rocket. W Zamek Blumgi można grać za darmo na Poki. W Zamek w Blumgi można grać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Blumgi Castle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.