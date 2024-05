Spooky Squashers to gra sportowa, w której jesteś squashem grającym w squasha i musisz uciec z upiornego zamku pełnego duchów. Machaj rakietą, aby rzucić piłkę w stronę wrogów. Pokonasz stronnika, gdy Twoja piłka uderzy go wystarczająco dużo razy, aby go znokautować. Jeśli jednak Twoja piłka odbije się od ściany trzy razy z rzędu, nie dotykając wroga, stracisz ją. Dlatego zwracaj uwagę na cel, a jeśli nie możesz, spróbuj złapać piłki i uderz je ponownie, zanim znikną. Wzbogać swoją grę o wzmocnienia, takie jak Kula do kręgli i Pocisk, odblokuj fajny sprzęt, taki jak Łopata czy Patelnia, i ukończ grę na każdym poziomie trudności, jaki oferuje. Gdy już zostaniesz mistrzem squasha, możesz pokonać ducha złego szefa kuchni lub dostać się do pierwszej dziesiątki rankingów! Spooky Squashers został stworzony przez Raviva Elona. To ich pierwsza gra na Poki! Na Poki możesz grać w Spooky Squashers za darmo. W Spooky Squashers można obecnie grać tylko na Twoim komputerze.

