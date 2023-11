Archer Master 3D: Castle Defense to gra symulacyjna o tematyce średniowiecznej stworzona przez CyberGoldfinch. Chwyć za strzały i przygotuj się na ostatnią osobę broniącą zamku! Strzelaj do najeżdżających wrogów tak szybko, jak to możliwe i korzystaj z ulepszeń, aby wzmocnić swoją postać. Większość miasta Cię opuściła, więc czy masz to, czego potrzeba, aby ocalić swój dom? Sterownica: WASD lub klawisze strzałek - Przesuń Spacja – skok Shift – biegnij E — Wyposaż łuk Lewy przycisk myszy - Strzelaj, przytrzymaj, aby mocniej naciągnąć sznurek Prawy przycisk myszy - Cel Przewiń myszą lub Z/X — przybliżanie/pomniejszanie O twórcy: Archer Master 3D: Castle Defense jest tworzony przez CyberGoldfinch. Są także twórcami wielu innych świetnych gier symulacyjnych, takich jak Deer Simulator, Tiger Simulator i wiele więcej!

Strona internetowa: poki.com

