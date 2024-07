Noob Archer to gra logiczna z elementami strzelania. Świat został opanowany przez zombie i musisz pozbyć się jednego złego zombie na raz! Użyj łuku i strzał, aby oczyścić każdy starannie zaprojektowany poziom zombie. Zombie w tej grze zginą, gdy tylko jedna z twoich strzał (lub zagrożenie dla środowiska, takie jak dynamit) trafi w nie. Celuj więc ostrożnie i ciesz się odkrywaniem wielu kreatywnych sposobów strzelania do zombie. Na niektórych poziomach będziesz mieć mniej strzał niż zombie, więc musisz także opracować strategię i spróbować zniszczyć wielu wrogów jedną strzałą. Jeśli utkniesz, możesz pominąć poziom. Czy potrafisz ukończyć wszystkie 150 poziomów w Noob Archer? Przytrzymaj lewy przycisk myszy lub palec, aby wycelować, i zwolnij, aby strzelać. Noob Archer został stworzony przez Vanorium. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Noob Archer za darmo na Poki. W Noob Archer można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

