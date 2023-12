Cat Loves Cake 2 to gra platformowa/zręcznościowa stworzona przez DoubleDutch Games. Wcielasz się w skocznego kota i musisz przebić się przez barierkę, aby dotrzeć do pysznego ciasta! Uważaj na kolce i pułapki na drodze! W miarę przechodzenia poziomów odblokowuj coraz więcej grywalnych zwierząt. Jeśli kilka razy Ci się nie uda, poziom wskaże Ci idealną trasę do pokonania. Czy potrafisz ukończyć wszystkie poziomy i odblokować wszystkie grywalne postacie? Elementy sterujące są wyświetlane w grze. Poruszaj się – klawisze strzałek w lewo i w prawo. W grze jest mnóstwo unikalnych postaci w grze Cats Love Cake 2 do odblokowania. Wszystkie zostały zaprojektowane na wzór zwierząt. Gra Cats Love Cake 2 została stworzona przez DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 to kontynuacja słynnej gry Cats Love Cake! W Cats Love Cake 2 można grać za darmo na Poki. W Cats Love Cake 2 można grać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cats Love Cake 2. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.