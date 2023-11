CircloO 2 to oficjalna kontynuacja CircloO, ładnej, zręcznej gry, w której masz kontrolę nad piłką w większym kręgu. Podobnie jak w poprzedniczce, próbujesz przedostać się do małego okręgu, aby przejść do dalszej części poziomu. Wykorzystaj swoją prędkość, aby pokonywać przeszkody i dotrzeć do celu. Gra zawiera 24 zupełnie nowe poziomy! Na wszystkich poziomach pojawiają się nowe przeszkody na Twojej drodze. Umiejętnie kontroluj piłkę i wykorzystuj swój impet! Spróbuj pobić swój czas, przechodząc poziomy wielokrotnie. Gra zawiera także zupełnie nową, przyjemną ścieżkę dźwiękową autorstwa Stijna Cappetijna. Czy potrafisz pokonać CircloO 2 i ustawić najlepszy czas na każdym poziomie? Sterowanie: Poruszanie się - W/A/S/D lub klawisze strzałek Informacje o twórcy: Florian van Strien stworzył serię CircloO. Jest utalentowanym holenderskim programistą, posiadającym gry takie jak oryginalne CircloO i The Final Earth 2, w które można grać na Poki.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji CircloO 2. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.