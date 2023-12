OvO Dimensions

OvO Dimension to zręcznościowa gra platformowa stworzona przez firmę Dedra Games. Kontrolujesz postać stickmana, która ma proste i podstawowe działania. Skacz, skakaj po ścianie i przesuwaj się po poziomach! Jeśli chcesz naprawdę opanować grę, użyj kombinacji akcji, aby uzyskać dodatkową moc! Skacz zaraz po wślizgu lub skoku na ziemię! W OvO Dimension jest mnóstwo poziomów. Czy będziesz w stanie przeskoczyć wszystkie poziomy? Sterowanie zostanie wyświetlone w grze. Klawisze strzałek do poruszania się OvO Dimension zostało stworzone przez Dedra Games, studio tworzenia gier z siedzibą we Francji. To ich pierwsza gra na Poki!OvO Dimension, w którą można grać za darmo na Poki. W OvO Dimension można grać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

