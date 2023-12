OvO Classic to zręcznościowa gra platformowa, w której bierzesz udział w speedrunach, korzystając z postaci stickmana. Twoim celem jest jak najszybsze dotarcie do flagi na mecie. Twoja szybkość i wydajność zadecydują o Twoim sukcesie i wysokim wyniku. Po prostu skacz, skacz po ścianach i przesuwaj się po poziomach! Jeśli chcesz naprawdę opanować grę, połącz te działania, aby uzyskać dodatkową moc! Możesz skakać wyżej zaraz po ześlizgu lub skoku po ziemi! Czy potrafisz być najszybszym speedrunnerem w OvO Classic? Elementy sterujące zostaną wyświetlone w grze. Ruch – Strzałki w lewo/prawo Skok – Spacja Przesuwanie – Strzałka w dół OvO Classic zostało stworzone przez Dedra Games, studio tworzenia gier z siedzibą we Francji. Zagraj w ich inną grę na Poki: OvO DimensionsOvO Classic jest darmowe do grania na Poki. W OvO Classic można grać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

