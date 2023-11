Jump and Hover to platformowa gra logiczna, w której sterujesz postacią z kostki, która musi pokonać poziomy wypełnione przeszkodami i kolcami, nie umierając. Gra jest dość oczywista: musisz skakać i unosić się w powietrzu, aby przejść niebezpieczne poziomy. Kontroluj i mierz czas skoków mądrze, aby utrzymać się na powierzchni. Twój licznik czasu zawisu wyczerpuje się niemal natychmiast, więc nie marnuj sekundy w powietrzu i zastanów się wcześniej, na którą platformę chcesz wskoczyć. Na poszczególnych poziomach znajdują się baterie. Baterie te pomagają naładować pasek unoszący się w powietrzu. Nie zapominaj, że dotknięcie ziemi powoduje to samo! Więc idź i spróbuj. Czy potrafisz skakać i unosić się w powietrzu, aż do zwycięstwa? Twórcą gry Jump and Hover jest Robert Alvarez. Na Poki mają inne gry myślące: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer i Resizer

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Jump and Hover. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.