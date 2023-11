Dark Light Swap to platformowa gra logiczna opowiadająca o manipulowaniu ujemną przestrzenią. Musisz poprowadzić dwie postacie z kostek o nazwach „Światło” i „Ciemność” i pomóc im dotrzeć do portalu wyjściowego przez wypełnione przeszkodami poziomy przypominające labirynt. Światło może popchnąć jasne ściany, podczas gdy Ciemność może popchnąć ciemne. Przełączaj się między dwiema postaciami, starannie planuj swoje ruchy i upewnij się, że obie postacie przejdą przez swój portal. I nie zapomnij: możesz pchać ścianę tylko wtedy, gdy z tyłu jest miejsce, aby ją popchnąć! Ile poziomów zdołasz ukończyć w tej sprytnie skonstruowanej, genialnej grze logicznej? Udostępnij Dark Light Zamień znajomych i porównaj swoje wyniki! Dark Light Swap został stworzony przez Roberta Alvareza. Mają inne gry myślące na Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer i Resizer

