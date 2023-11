Blockins to platformówka z łamigłówkami, w której manipulujesz i układasz klocki przypominające tetris, aby dotrzeć do portalu. Otrzymasz kilka bloków o unikalnych kształtach - i możesz przejść poziom, nawet jeśli uda ci się wprowadzić jeden z nich do portalu! Przełączaj klocki, przeskakuj z jednej platformy na drugą, czasami układaj klocki jeden na drugim, aby to zrobić, a nawet obracaj elementy. Na drodze portalu stoi wiele kreatywnych przeszkód, dlatego odkryjesz wiele zaskakujących i satysfakcjonujących zagadek do rozwiązania. Nie martw się, jeśli utkniesz - zawsze możesz skorzystać z podpowiedzi, która pokaże Ci, jak przejść poziom. Twórcą Blockins jest Robert Alvarez. Mają inne gry na myślenie na Poki: Odbicie jednym przyciskiem, Rzut o krawędź, Odliczanie platformy, Przeskok, Plakcje, Skaczące klony, Duży wysoki mały, Skoczek teleportacyjny, Przełączanie bloków, Isotiles, Chessformer i Resizer Możesz grać w Blockins za darmo na Poki. W Blockins możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

