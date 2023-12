One Button Bounce to gra logiczna, w której sterujesz postacią nieustannie biegającą tam i z powrotem po platformie. Nie mogąc się zatrzymać, Twoim zadaniem jest odpowiednie określenie czasu skoków postaci, tak aby Twoja klątwa zamieniła się w sposób na rozwiązanie zagadki. Użyj W, spacji lub strzałki w górę, aby skakać i odbijać się od ścian. Przeskakuj z jednej platformy na drugą, aż dotrzesz do portalu, który przeniesie Cię do następnej. Na drodze portalu stoi wiele kreatywnych przeszkód, dlatego odkryjesz wiele zaskakujących i satysfakcjonujących zagadek do rozwiązania. Nie martw się, jeśli utkniesz - zawsze możesz skorzystać z podpowiedzi, która pokaże Ci, jak przejść poziom. Użyj W, spacji lub strzałki w górę, aby skakać i odbijać się od ścian. Przeskakuj z jednej platformy na drugą, aż dojdziesz do portalu, który przeniesie Cię do następnej. One Button Bounce został stworzony przez Roberta Alvareza. Na Poki mają inne gry myślące: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer i Resizer Możesz grać w One Button Bounce za darmo na Poki. W One Button Bounce możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji One Button Bounce. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.