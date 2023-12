Noob Hook to oparta na fizyce gra zręcznościowa o blokowej estetyce. Twoim celem jest dotarcie do mety w jednym kawałku, bez uderzania w przeszkody i wpadania w pułapki. Przeciągnij i zwolnij kursor lub palec, aby wystrzelić hak i rzucić się do przodu. Odskocz od bloku, na którym się wisisz, i strzel hakiem w kolejny blok. Opłucz i powtarzaj, aż zobaczysz zaznaczone miejsce docelowe. Postaraj się zebrać jak najwięcej monet, aby odblokować nowe i fajne skórki dla swojej postaci. Nie zapomnij udostępnić tego znajomym, aby dowiedzieć się, kto może szybciej ukończyć grę i zostać mistrzem! Przeciągnij i zwolnij kursor lub palec, aby postać poleciała do przodu. Dotrzyj do mety bez uderzania w przeszkody, aby pomyślnie przejść poziom.Noob Hook został stworzony przez Vanorium. Zagraj w inne ich gry platformowe z łamigłówkami na Poki: Noob Archer i Noob Drive. Możesz grać w Noob Hook za darmo na Poki. W Noob Hook można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Noob Hook. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.