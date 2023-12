Drive Mad to gra samochodowa, w której jedziesz po torze pełnym przeszkód. Twoim celem jest dotarcie do mety w jednym kawałku. Musisz zrównoważyć prędkość, aby samochód się nie przewrócił. To trudniejsze, niż się wydaje, ponieważ czeka na Ciebie wiele ekscytujących i kreatywnych akrobacji oraz przeszkód. Czy masz to, czego potrzeba, aby ukończyć każdy poziom w Drive Mad? Kieruj do przodu - W, D, X, Strzałka w górę, Strzałka w prawo, Kliknięcie mysząSkręt do tyłu - S, A, Z, Strzałka w dół, Strzałka w lewo Drive Mad został stworzony przez Martina Magniego . Zagraj w inne gry zręcznościowe tej firmy na Poki: Speed ​​King. Możesz grać w Drive Mad za darmo na Poki. W Drive Mad można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Drive Mad. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.