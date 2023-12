Speed ​​King to wyjątkowa gra zręcznościowa z elementami platformowymi i łamigłówkami. Jako szybki członek rodziny królewskiej masz prawo zniszczyć wszystko, co istnieje w twoim królestwie. Korzystaj z tego prawa, szybko niszcząc każdą napotkaną skrzynię. Możesz przesunąć palcem w dowolnym kierunku, aby szybko dobiec. Przesuwaj poziom, unikając wrogów i przeszkód, i zwracaj uwagę na granice poziomu, aby poruszać się we właściwym kierunku. Łatwe, prawda? Cóż, jest jeden sposób, żeby się tego dowiedzieć. Wskocz do gry, ukończ każdy poziom i wróć na swój tron ​​jako Król Prędkości! Użyj WASD lub klawiszy strzałek, aby poruszać się do przodu, do tyłu lub na boki! Na urządzeniu mobilnym po prostu przesuń palcem w kierunku, w którym chcesz się udać! Speed ​​King został stworzony przez Martina Magniego (Fancade). Zagraj w ich wymagającą platformową grę polegającą na łamigłówkach na Poki: Drive Mad! Możesz grać w Speed ​​King za darmo na Poki. W Speed ​​King można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Speed King. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.