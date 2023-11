King of Mahjong to gra logiczna, która przenosi klasyczne doświadczenie Mahjong na zupełnie nowy poziom. Twoim celem jest połączenie dwóch identycznych płytek za pomocą trzech lub mniejszej liczby linii prostych. Tym razem będziesz cieszyć się ulepszoną przygodą Mahjong z szeroką gamą pięknych płytek, w tym motyli, klejnotów, owoców i uroczych zwierzątek! Ale to nie wszystko – ta gra oferuje wiele trudnych trybów, w których możesz sprawdzić swoje umiejętności rozwiązywania zagadek. Odblokuj tryb Maratonu, aby grać bez końca, rywalizuj z innymi w trybie PvP lub ciesz się codziennie czymś nowym w trybie Kalendarza! Aby osiągnąć wysoki wynik, spróbuj dopasować płytki, które są dalej od siebie, aby zdobyć więcej gwiazdek. Miłej zabawy w King of Mahjong!

Strona internetowa: poki.com

