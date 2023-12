Monster Tracks to gra zręcznościowa, w której musisz pokonywać zdradzieckie ścieżki, wykonując ruchy w powietrzu. Dlatego należy zachować ostrożność podczas dodawania mocy do pedału, ponieważ każdy niewłaściwie intensywny manewr może spowodować wygięcie wózka do tyłu i przewrócenie go do góry nogami. Uważnie przestudiuj ścieżkę i utrzymuj lekkie przechylenie do tyłu, ponieważ większość przeszkód popchnie Cię do przodu. Dostosuj prędkość do aktualnego poziomu, a błyskawicznie poradzisz sobie z tym wyzwaniem! Uważaj na przeszkody, takie jak mosty wielowypustowe, kamyki, kłody drzew, wiatraki, rampy i oczywiście zbiornik wodny, który spowoduje, że przegrasz grę, jeśli w niego wpadniesz. Będziesz miał możliwość skorzystania ze sklepu i ulepszenia mocy, przyczepności i masy swojego pojazdu, dzięki czemu będziesz mógł z łatwością podejmować nadchodzące wyzwania. Nie zapomnij udostępnić Monster Tracks swoim znajomym i porównać swoje najlepsze wyniki! Kieruj do przodu - W, D, X, Strzałka w górę, Strzałka w prawo, Kliknięcie myszą. Kieruj do tyłu - S, A, Z, Strzałka w dół, Strzałka w lewo. Tworzone są Monster Tracks przez Martina Magniego. Graj w inne ich gry zręcznościowe na Poki: Drive Mad, Recoil i Speed ​​King. Możesz grać w Monster Tracks za darmo na Poki. W Monster Tracks można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

