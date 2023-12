Noob Drive to szybka gra samochodowa o blokowej estetyce. Twoim celem jest dotarcie do punktu docelowego tak szybko, jak to możliwe. Jedź z pełną prędkością, używając przycisków sterujących, aby utrzymać równowagę w powietrzu i zawsze staraj się wylądować na kołach! Dokładnie mierz czas swoich akrobacji, aby nie stracić prędkości, w przeciwnym razie nie będziesz mógł przelecieć nad niebezpiecznymi klifami i zdradliwymi przepaściami, które mogłyby zniszczyć Twój pojazd. Zbierz wszystkie monety na każdym poziomie, aby kupić unikalne i niesamowite skórki. Czy potrafisz opanować wszystkie 48 ekscytujących poziomów w Noob Drive? Nie zapomnij udostępnić go znajomym, aby dowiedzieć się, kto może szybciej ukończyć grę i zostać mistrzem! Jedź – klawisze strzałek W/S lub góra/dół. Steruj – klawisze A/D lub strzałki lewo/prawo. Nitro – ShiftRestart – RNoob Drive został stworzony przez Vanorium. Zagraj w inną platformówkę z łamigłówkami na Poki: Noob Archer. Możesz grać w Noob Drive za darmo na Poki. W Noob Drive można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Noob Drive. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.