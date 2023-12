Moving Truck: Bounty to platformowa gra logiczna, w której przenosisz ładunek do miejsca docelowego, nie uszkadzając ładunku. Jedź z punktu A do B, zwracając uwagę na wyboiste drogi, zagrożenia dla środowiska, takie jak spadające kamienie, dziury i duże urządzenia, które mogą zwiększyć prędkość lub spowodować rozsypanie towarów. Pamiętaj, aby ograniczyć liczbę błędów do minimum, aby nie obniżyły one Twoich zarobków. Jeśli czujesz się odważny, możesz nawet wykonywać akrobacje. Za zarobione pieniądze możesz także kupić wiele niesamowitych przedmiotów, takich jak nowy lakier, skórki samochodowe, metki, nowe koła i co tylko chcesz! Nie zapomnij użyć Nitro, aby zmaksymalizować swój wynik! Poruszaj się w lewo/prawo - A/D lub klawisze strzałek w lewo i w prawo. Przyspieszenie - W lub Strzałka w góręNitro - SpacjaMoving Truck: Bounty zostało stworzone przez 7Spot Games. Graj w inne ich gry logiczne na Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 i Truck Loader 5. Możesz grać w Moving Truck: Bounty za darmo na Poki. W Moving Truck: Bounty możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

