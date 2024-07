Moving Truck: Construction to platformowa gra logiczna, w której przenosisz rzeczy swoich klientów do nowego domu na czas, nie uszkadzając niczego. Steruj ciężarówką po zdradliwych ścieżkach z wybojami i przeszkodami. Będziesz musiał stawić czoła trudnościom, takim jak proste dziury, ale także bardziej zaawansowanym, takim jak gigantyczne koła skierowane w lewo, przez które musisz przejechać. Unikaj uszkodzenia ładunku, w przeciwnym razie stracisz swoje zarobki. Za zarobione pieniądze możesz kupić wiele niesamowitych przedmiotów, takich jak nowy lakier, skórki samochodowe, metki, nowe koła i co tylko chcesz! Nie zapomnij użyć Nitro, aby zmaksymalizować swój wynik! Poruszaj się w lewo/prawo - A/D lub klawisze strzałek w lewo i w prawo. Przyspieszenie - W lub klawisz strzałki w góręMoving Truck: Construction został stworzony przez 7Spot Games. Graj w inne ich gry logiczne na Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, i Truck Loader 5. Możesz grać w Moving Truck: Construction za darmo na Poki. W Moving Truck: Construction możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

