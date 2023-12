Ninja Mouse to platformowa gra logiczna, w której jesteś uroczą myszką szukającą jedzenia. Infiltruj domy i znajduj ser, przeglądając szafki, szuflady, szafy, kanapy, sejfy i prawie wszystko, z czym możesz wejść w interakcję! Istnieją łamigłówki do skakania, przeszkody, pułapki i, co najważniejsze, sprytne koty czekają, aby złapać Cię na gorącym uczynku. Unikaj ich wzroku i czasu, dobrze planuj swoje ruchy i atakuj, gdy nikt nie patrzy. Jeśli nie możesz przekraść się obok kota, podskocz i nadepnij mu na głowę, aby go rozbroić. Postaraj się zebrać jak najwięcej gwiazdek, ponieważ zdobycie wszystkich 150 odblokuje specjalny poziom bonusowy, a ta niespodzianka spodoba ci się. I nie zapominaj, że możesz pominąć poziom, jeśli utkniesz. Czy potrafisz zebrać każdą gwiazdkę i kawałek sera? Poruszaj się w lewo/prawo - A/D lub klawisze strzałek Skok - W lub Strzałka w górę Interakcja - ENinja Mouse została stworzona przez 7Spot Games. Zagraj w inne ich gry logiczne na Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 i Truck Loader 5 Możesz grać w Ninja Mouse za darmo na Poki. W Myszkę Ninja można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ninja Mouse. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.