Lands of Blight to przygodowa gra akcji, w której przejmujesz kontrolę nad postacią, która co kilka sekund automatycznie atakuje, a Twoim zadaniem jest przetrwanie ciągłych fal potworów. Po prostu spaceruj po okolicy i atakuj jak najwięcej potworów, próbując jednocześnie uciec przed ich szponami. Zdobędziesz doświadczenie i awansujesz na wyższy poziom, pokonując niezliczonych wrogów, podobnie jak w innych grach typu rogue-lite i RPG. Za każdym razem, gdy awansujesz na wyższy poziom, odblokujesz losową moc, która zmieni sposób gry. Wybierz, które wzmocnienie otrzymasz, ponieważ będzie to miało konsekwencje. Zaplanuj rozwój swojego bohatera i upewnij się, że wybierasz tylko najlepsze moce, które pomogą ci przetrwać noc. Istnieją moce takie jak leczenie, zwiększona siła ataku, zwiększony promień trafienia, a nawet ekscytujące zaklęcia, takie jak kula ognia i uderzenie pioruna. Upewnij się, że trafiasz w skrzynie, aby odblokować zaskakujące nagrody! Czy potrafisz przetrwać do świtu w Lands of Blight? Ruszaj się – WASD lub klawisze strzałekESC – Wstrzymaj lub wznów pauzę Spacja – Zaakceptuj wybór Lands of Blight zostało stworzone przez 7Spot Games. Graj w inne ich gry logiczne na Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 i Truck Loader 5. Na Poki możesz grać w Lands of Blight za darmo. W Lands of Blight można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

