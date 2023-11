Super MX - The Champion to gra wyścigowa motocross. Pędź obok przeciwników i wykonuj duże skoki! Czy uda Ci się ukończyć zawody na pierwszym miejscu? Sterowanie: Napęd – WASD lub klawisze strzałek. Odrodzenie – Spacja. Informacje o twórcy: Super MX – Mistrzostwa zostały stworzone przez Barnzmu. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

