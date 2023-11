Super MX - Last Season to trójwymiarowa gra wyścigowa typu cross, w której ścigasz się z 8 innymi zawodnikami MX na różnych torach terenowych! Istnieje mnóstwo różnych opcji dostosowywania. Od kasków po rowery, wspinaj się po drabinie i zarabiaj pieniądze, aby zdobyć fajniejszy sprzęt! Jeśli nie czujesz ducha rywalizacji, możesz także pojeździć po okolicy i zobaczyć, jakie triki potrafisz wykonać. Czy możesz zostać najlepszym kierowcą MX? Użyj klawiszy WASD lub klawiszy strzałek, aby się poruszać. Naciśnij spację, aby odrodzić się Super MX – Ostatni sezon został stworzony przez Barnzmu. Sprawdź inne ich gry casual na Poki: , Super MX - The Champion i Super Star Car!

