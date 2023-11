Super Falling Fred to darmowa gra internetowa, będąca najnowszą odsłoną serii Fred Series stworzonej przez Dedalorda. Grasz w tę grę, próbując upaść tak długo, jak to możliwe, starając się uniknąć uderzenia w przedmioty, które staną ci na drodze. Unikając przeszkód za pomocą klawiatury, z czasem zdobywasz punkty. Podobnie jak w Running Fred, istnieje nieskończona ilość nagród do zdobycia, im niżej upadniesz. Jak grać? Możesz poruszać swoją postacią za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze, aby omijać przeszkody. Szczególnie unikaj uderzania w czaszkę swojej postaci. Zbierając monety podczas upadku, możesz kupić specjalne ulepszenia lub włączyć nowe postacie. Jakie postacie są dostępne? - Fred - Ogama B. Ladder - Haward Sparks - Zombie Fred - Jamie Prince - Martin Castor - Outragious B. - Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaCzy są jakieś kody do cheatów? Nie znamy żadnych kodów do cheatów. Jeśli znasz kod do gry, wyślij nam wiadomość, abyśmy mogli ją tutaj udostępnić. Kto stworzył Super Falling Fred? Dedalord jest twórcą Super Falling Fred, który jest częścią większej serii Fred. Stworzyli także Running Fred i Skiing Fred! Twórcy mieszkają w Argentynie, w Ameryce Południowej.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Super Falling Fred. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.