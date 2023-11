Przebij się przez jaskinie i tunele w grze Super Speeder! Każda gra Super Speeder przenosi Cię do wirującego kalejdoskopu zagrożeń i tuneli 3D. Zagraj w Super Speeder, aby omijać bariery, używając jedynie sprytu i klawiatury! Super Speeder online to najlepsza gra 3D dla jednego gracza. Chcesz sprawdzić swoją szybkość reakcji? Zagraj teraz w Super Speeder online i wykorzystaj swoje umiejętności do granic możliwości! Jest tylko jeden sposób, aby pokazać barierom, kto tu rządzi, więc zagraj w Super Speeder na Poki, aby pochwalić się tymi niezwykle ostrymi reakcjami! Sterowanie: Klawisze strzałek – poruszanie się w górę, w dół, w lewo i w prawo Spacja – pauza / restart Porady i wskazówki: – Spróbuj przewidywać zagrożenia i odpowiednio wcześnie się na nie przygotować. - Niektóre bariery będą się przesuwać, więc upewnij się, że jesteś przed miejscem, w którym się pojawią. - Super-Speeder wygląda szybko, ale będziesz miał mnóstwo czasu na ominięcie każdej przeszkody. Informacje o twórcy: Super Speeder został stworzony przez brytyjskie studio Deer Cat Games, które stworzyło także Wave Rider i Tunnel Rush.

