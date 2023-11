Super Dangerous Dungeons to 8-bitowa platformówka z łamigłówkami, w której wcielasz się w najlepszego „poszukiwacza skarbów” na świecie, szukającego czegoś ukrytego głęboko w jaskiniach. W tej grze liczy się wyczucie czasu i cierpliwość, więc pamiętaj, aby zabrać je ze sobą podczas przygody w głębinach. Mając na swojej drodze wiele przeszkód, od kolców i włóczni po wymagające łamigłówki i niekończące się doły, spróbuj dostać się jak najdalej do lochu i odbierz nagrodę!. Ruszaj się – WASD lub klawisze strzałek. Skok – X, K lub spacja. Super Dangerous Dungeons to super niebezpieczne lochy. stworzony przez Adventure Island. Sprawdź ich inną grę na Poki: Heart Star!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Super Dangerous Dungeons. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.