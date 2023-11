Running Fred to gra akcji z wieloma trybami gry stworzona przez Dedalord. Czy potrafisz przejąć kontrolę nad naszym szalonym bohaterem Fredem, który ucieka, by ratować życie? Bieganie Fred daje ci kontrolę nad Fredem, gdy przemierza zamki i nie tylko. Ale bądź ostrożny! Na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo, które zmiażdży Freda do krwawego rdzenia. Zagraj w Running Fred na Poki i poznaj wiele trybów gry: przygodę, wyzwanie i niekończące się przetrwanie! Sterownica: Strzałki - Przesuń Freda O twórcy: Za stworzenie Running Fred odpowiada studio Dedalord z Argentyny. Są twórcami serii Fred, w tym Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred i nie tylko. Technologia:Dedalord zaktualizował klasyczne gry Running Fred do wersji HTML5, w którą możesz teraz grać online na Poki za darmo!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Running Fred. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.