Run 3 to niekończąca się gra o bieganiu, w której musisz nawigować swoim małym kosmitą w przestrzeni. Run 3 został stworzony przez Josepha Cloutiera i jest trzecią częścią serii gier Run. Run 3 jest teraz dostępny w HTML5, więc możesz grać bez obsługi Flasha. Możesz grać w tę grę online za darmo na swoim komputerze. Twoja misja jest prosta: biegnij jak najdalej i nie spadnij! Podczas przechodzenia z poziomu na poziom unikaj spadających płytek, dziur, pułapek i innych elementów. Jeśli wpadniesz na ściany, ekran się obróci. Ta intensywna akcja i niekończąca się gra o bieganiu wysyła Cię w przerażającą podróż przez ściśle ograniczony obszar. Musisz poprowadzić małego, szarego kosmitę, który przemierza stale zmieniające się terytoria. Poruszaj się wzdłuż dowolnej ściany, aby znaleźć najbezpieczniejszą trasę i dowiedz się, jak długo zdołasz przetrwać! Tak, w oryginalną grę Run 3 można grać na Poki bez Flasha. Dzięki temu, aby grać na komputerze, telefonie komórkowym i tablecie, nie jest wymagana pamięć flash! Run 3 został stworzony przez Josepha Cloutiera z USA. Jest także twórcą run and run-2. Run 3 to jedna z najpopularniejszych gier na Poki, razem z innymi klasykami sieciowymi, takimi jak Happy Wheels.

Strona internetowa: poki.com

