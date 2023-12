Fluffball to zabawna gra zręcznościowa, w której grasz bardzo śliską, puszystą piłką. Będziesz potrzebować precyzji i przewidywania, aby nie wypaść z mapy! Uwaga na szybkie zakręty! Niech nic Cię nie powstrzyma w dążeniu do przejścia wszystkich poziomów!Fluffball został opracowany przez Nitrome. Każdy poziom ma inne wyzwania. Gra cieszy się popularnością do dziś! Ciesz się puszystymi przygodami na Poki! Dojdź do końca poziomu bez upadku! Ruch - WASD lub Klawisze strzałek Fluffball został stworzony przez Nitrome jako gra flash, a później emulowany w HTML5 przez AwayFL. Zagraj w inne gry flashowe Nitrome na Poki:

