Temple Run 2: Spooky Summit to niekończąca się gra o bieganiu, w której uciekasz przed upiornymi demonicznymi małpami i unikasz wszelkich przeszkód i pułapek, które można znaleźć po drodze. Przypomina klasyczną grę Temple Run 2, ale ma straszny motyw Halloween! Bądź wilkołakiem i przejdź zdradliwymi ścieżkami wypełnionymi lepkimi pajęczynami, nawiedzonymi duchami dyni, trującymi, śluzowatymi rzekami, strasznymi ciemnymi jaskiniami, kruchymi mostami z kości i wieloma innymi atrakcjami. Ale pospiesz się! Złe małpie potwory wciąż cię gonią! Mapa Spooky Summit dodaje dreszczyku emocji klasycznej grze Temple Run 2. Czy jesteś gotowy na znajomą, ale nową ekscytującą przygodę? Ciesz się sezonem Halloween z zupełnie nową mapą, która będzie prześladować Cię w koszmarach! Temple Run 2: Spooky Summit to nowa mapa w drugiej części megahitu Temple Run. Został stworzony przez Imangi. Zagraj w ich legendarne gry typu nieograniczone biegacz Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall i Temple Run 2: Holi Festival na Poki! Zbieraj darmowe monety, skacz sekundę przed tobą w pobliżu krawędzi, ulepszaj swoją postać statystyki, dobrze mierz czas swoich skoków przez podwójne przeszkody i pamiętaj o ukończeniu celów etapowych. W Temple Run 2: Spooky Summit możesz grać w przeglądarce bez konieczności instalowania lub pobierania za darmo na Poki.No. Ponieważ gra jest niekończącą się grą biegową, świątynia nie ma końca; gracz gra, dopóki postać nie zderzy się z dużą przeszkodą, nie wpadnie do wody lub nie zostanie wyprzedzona przez demoniczne małpy. Aby zagrać w Temple Run 2: Spooky Summit na Poki, potrzebujesz połączenia z Internetem. Evil Demon Monkeys (lub diabelska małpa) to główni antagoniści Temple Run i jej kontynuacji, Temple Run 2. Ścigają gracza w jego dążeniu do odzyskania złotego bożka. Zbieraj monety i wypełniaj licznik mocy w Temple Run 2: Spooky Summit, aby odblokować tymczasowe zwiększenie prędkości i niezwyciężoności. Otwórz „Umiejętności” i wybierz moc, którą chcesz ulepszyć, na przykład czas trwania tarczy, magnes na monety i odległość wzmocnienia.

