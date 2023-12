Cat's Party to gra zręcznościowa oparta na fizyce, w której jesteś samotnym kotem w ciemnym mieście, próbującym przedostać się w bezpieczne miejsce do innych kocich towarzyszy. Na dachu odbywa się impreza dla kotów, a Twoim zadaniem jest do niej dotrzeć. Przeciągnij i zwolnij kursor lub palec, aby wyrzucić kota w powietrze. Trzymaj się parapetów, platform, rur i w zasadzie wszystkiego, czego możesz się zaczepić - i skacz wyżej! Uważaj, bo droga na szczyt nie jest łatwa: napotkasz ruchome przeszkody, znikające platformy i nieprzyjaznych ludzi, którzy zepchną cię z balkonu. Pamiętaj, aby zebrać porozrzucane kawałki jedzenia, aby móc kupić swojemu kotu fajne skórki! Udostępnij Cat's Party swoim znajomym i podtrzymaj imprezę! Przeciągnij i zwolnij kursor lub palec, aby kot poleciał w górę. Dotrzyj na taras na górze, nie spadając. Cat's Party zostało stworzone przez Sakkat Studio. Na Poki jest wiele innych gier do myślenia i zarządzania: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! i DescentW Cat's Party możesz grać za darmo na Poki. W Cat's Party możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

