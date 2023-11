Real Simulator: Monster Truck to gra symulacyjna 3D, w której możesz prowadzić monster trucki na różnych mapach. Możesz cieszyć się dreszczem realistycznej jazdy w otwartym świecie. Dostępnych jest 10 monster trucków i 4 mapy: Las, Pustynia, Wzgórze i Księżyc. Dostępny jest także tryb wyścigowy, w którym możesz konkurować ze sztuczną inteligencją, oraz tryb kaskaderski, w którym możesz prowadzić monster trucki po niesamowitych drogach. Każdy z trybów wyścigowych i kaskaderskich składa się z 12 poziomów, w sumie 24. Zarobione pieniądze wydasz na zakup nowych samochodów i ulepszenie istniejących. Na co czekasz? Wsiądź do monster trucka i udowodnij swoje umiejętności prowadzenia pojazdu! Real Simulator: Monster Truck został stworzony przez AYN Games. Tworzą realistyczne gry wyścigowe i samochodowe 3D. Graj w inne ich gry na Poki: , , i Cyber ​​Cars Punk Racing. Możesz grać w Real Simulator: Monster Truck za darmo na Poki. W Real Simulator: Monster Truck można na razie grać tylko na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Real Simulator Monster Truck. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.