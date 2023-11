Real Cars in City to gra symulacyjna 3D, w której musisz udowodnić swoje umiejętności jazdy na różnych unikalnych torach wyścigowych. Zmierz się ze sztuczną inteligencją lub przyjaciółmi i zbieraj gwiazdki za pomyślne ukończenie wyścigów. Możesz używać swoich gwiazdek, aby odblokować nowe, fajne samochody. Oprócz gwiazdek możesz zarabiać pieniądze, które możesz wydać na dostosowywanie i ulepszanie swojego samochodu, aby lepiej pasował do Twojego stylu gry. Dostępnych jest wiele imponujących pojazdów, tryb dla dwóch graczy, darmowy obszar do jazdy, a nawet pole bitwy z Hot Pursuit. Pamiętaj, aby ukończyć zadania poboczne, aby zaoszczędzić i kupić swój wymarzony samochód! Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać najlepszym kierowcą w mieście? Real Cars in City zostało stworzone przez AYN Games. Tworzą realistyczne gry wyścigowe i samochodowe 3D. Graj w inne ich gry na Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing. Możesz grać w Real Cars in City za darmo na Poki. W Real Cars in City można obecnie grać tylko na Twoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

