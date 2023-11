Sports Car Challenge to gra samochodowa 3D stworzona przez gry Blue Axis. Wskakuj do różnych samochodów sportowych i przekraczaj granice! Odkryj piękne, duże miasto i jedź, gdzie chcesz, wybranym przez siebie pojazdem. Możesz także podejmować wyzwania lub wykonywać fantastyczne akrobacje, aby zaimponować przechodniom. Do wykonania jest ponad 15 misji i kilka samochodów do wyboru. Wybierz więc samochód, który najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij jazdę. Nie zapomnij udostępnić gry znajomym! Drive – klawisze WASD Hamulec – spacja Nitro – Shift Sportowe wyzwanie samochodowe zostało stworzone przez Blue Axis Games. Zagraj w inną grę o prowadzeniu samochodu na Poki: Flying Car Simulator

Strona internetowa: poki.com

