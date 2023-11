Flying Car Simulator to gra samochodowa 3D stworzona przez Blue Axis. W tej grze możesz swobodnie jeździć po mieście lub latać od razu, jeśli jazda jest dla Ciebie zbyt nudna. Ciesz się widokiem na miasto z góry, przechodząc przez obręcze w powietrzu, aby zaprezentować swoje umiejętności lotu i udowodnić, że możesz podjąć wyzwanie. Do wyboru jest kilka samochodów, więc wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. I nie zapomnij skorzystać z nitro, aby uzyskać słodkie zwiększenie prędkości! Jedź - Klawisze WASD Lataj (lub ląduj) - FB Hamulec - Spacja Nitro - Shift Flying Car Simulator został stworzony przez Blue Axis. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

