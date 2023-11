Combat Reloaded to sieciowa strzelanka dla wielu graczy stworzona przez NadGames. W Combat Reloaded dołączasz do elitarnej drużyny, której celem jest zwycięstwo nad wrogiem. Ta gra wieloosobowa oferuje 5 trybów i dziesiątki unikalnych map. Możesz dołączyć do istniejącego pokoju z maksymalnie 10 graczami lub rozpocząć własny, niestandardowy deathmatch. Sprawdź także kontynuację Combat Reloaded 2 wydaną w 2019 roku lub zagraj w popularne gry Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale i PixWars 2 również autorstwa tych samych twórców. Mysz do celowania i strzelania WASD do poruszania się po arenie Spacja do skakania po klawiszach numerycznych 1-9 w celu zmiany broni. Combat Reloaded jest tworzony przez NadGames z siedzibą w Meksyku.

Strona internetowa: poki.com

