Dunkers to gra w koszykówkę oparta na fizyce, stworzona przez Colin Lane Games. Machaj rękami, skacz i zdobywaj punkty w Dunkers! Ta zręcznościowa gra w koszykówkę oferuje tryb kariery i tryb dla 2 graczy. Zaczniesz jako Pinko. Podnieś piłkę i użyj jej, aby odbić się w górę. Zdobywaj kosze z Froggo, Timmym i Nerdo!Dunkers jest tworzony przez Colin Lane Games, jednoosobowe studio z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji. Inne gry Colina Lane’a to kontynuacja Dunkers, dunkers-2, Wrassling, zręcznościowa platformówka Temple of Boom, wieloosobowa gra typu tower defence Fortz i sportowa gra Golf Zero.

Strona internetowa: poki.com

