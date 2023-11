Czy jesteś następną gwiazdą golfa? W tej pełnej przygód grze w golfa będziesz skakać, ślizgać się i pływać, aby uzyskać odpowiedni kąt do oddania strzału. Zrób dziurę w jednym i przebij balon, aby zdobyć złoty medal. Ale bądź ostrożny! Masz tylko trzy strzały, więc wydawaj je mądrze. Sterownica: Klawisze strzałek - Biegaj i skacz X - Kąt i uderzenie piłki Klawisz w górę – anulowanie strzałów O twórcy: Golf Zero jest tworzony przez Colin Lane Games, jednoosobowe studio z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji. Inne gry Colina Lane’a to m.in. b-ball hity Dunkers i dunkers-2, zabawa zapaśnicza Wrassling, wieloosobowa gra typu tower defence Fortz i zręcznościowa platformówka Temple of Boom.

Strona internetowa: poki.com

