Base Bros to internetowa gra wieloosobowa, w której musisz spróbować obronić swoją bazę przed falami najeżdżających wrogów. Czy masz to, czego potrzeba, aby wraz ze swoim przyjacielem stawić czoła latającym wrogom z innej planety? Połącz siły ze znajomymi i zacznij się wspinać, budować i strzelać, aby bronić swojego świata. Zagraj w Base Bros i udowodnij, że jesteś najlepszym obrońcą.WASD - Ruch S - Strzelaj/używaj Klawisze strzałek - Ruch Strzałka w dół - Strzelaj/używajBase Bros zostało stworzone przez Colin Lane Games, jednoosobowe studio z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji. Inne gry Colina Lane’a to dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz i Golf Zero.

Strona internetowa: poki.com

