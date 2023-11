Tank Trouble to internetowa gra o czołgach, w której poruszasz się po labiryncie i strzelasz rakietami do wrogów. Tank Trouble stawia czoła sprytnym generałom armii na polach bitew przypominających labirynt. W trybie Solo zmierzysz się z Laiką, mistrzem wojny. Możesz także rzucić wyzwanie znajomemu lub dwóm w wojnie wieloosobowej. Pojawiają się specjalne przedmioty, które dają ci przewagę nad wrogami, takie jak rakiety, bomby rozproszone lub podwójne działo. Zawsze uważaj, aby rakiety nie odbijały się od ścian, zabijając Twój czołg. W trybie Solo sterujesz czołgiem za pomocą klawiszy strzałek. Strzelasz z przestrzenią. Przejedź przez labirynt, aby znaleźć swoich wrogów i strzelaj z punktu zapisu, zanim wycelują w ciebie z armaty. W trybie wieloosobowym gracz 1 gra za pomocą klawiszy „WASD” do prowadzenia pojazdu i „Q” do strzelania. Gracz 2 używa klawiszy strzałek i spacji. Gracz 3 może grać za pomocą myszki. Tank Trouble stworzyła duńska firma Mads Purup. Graj w Tank Trouble online za darmo na Poki. Poki to największy internetowy plac zabaw. Co miesiąc ponad 30 milionów graczy gra online na Poki. Chcesz odkryć więcej świetnych gier? Sprawdź stronę główną Poki z naszymi najnowszymi grami lub rozpocznij odkrywanie na naszej stronie Popularne gry. Jeśli lubisz grać w Tank Trouble, spodoba ci się także Clash Of Armor lub którąkolwiek z tych innych gier o czołgach.

