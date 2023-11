Twórca Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero i nie tylko przedstawia Fortz, grę dla dwóch graczy polegającą na niszczeniu bazy przeciwnika. Wykorzystaj swoją wieżę, spryt i wybór zwariowanych broni, aby pokonać wroga! Zagraj w Fortz za darmo z drugim graczem na tym samym komputerze, aby uzyskać maksymalną zabawę. Ta wersja online Fortz oferuje w pełni funkcjonalny edytor poziomów do niestandardowej rzezi, a także szereg gotowych poziomów, w których Ty i Twoi znajomi możecie się wzajemnie niszczyć! Czas wyrównać rachunki – zagraj w Fortz na Poki, aby położyć kres wszelkim kłótniom między tobą a przyjacielem! Sterownica: Gracz 1: W, A, D – Ruch (ziemia) W, S – Celowanie (wieżyczka) D - Strzelaj S - Umieść blok (uziemiony) Gracz 2: Klawisze strzałek w górę, w lewo, w prawo - Ruch (ziemia) Klawisze strzałek w górę i w dół - Cel (wieżyczka) Strzałka w lewo - Strzelaj Strzałka w dół - Umieść blok (uziemiony) Porady i wskazówki: - Nie zapomnij regularnie przeładowywać swojej wieży – nie wystrzeli, jeśli będzie pusta! - Sprawdź funkcję wyboru poziomu, aby uzyskać bardziej interesujące układy bloków. O twórcy: Fortz jest dostarczany przez Colin Lane Games z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji. Colin Lane to jednoosobowa firma deweloperska, która stworzyła także takie hity jak Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom i Golf Zero.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Fortz. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.