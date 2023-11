Myślisz, że masz to, czego potrzeba, aby trafić w dziurę w jednym? W Cheap Golf, grze logicznej w stylu retro z mnóstwem poziomów do odkrycia, nie będzie to takie proste, jak myślisz. Twój bot AI, Susan, poprowadzi Cię z poziomu na poziom, w miarę jak łamigłówki będą coraz trudniejsze! Mysz — kliknij i przeciągnij, aby strzelać Zwróć uwagę na normę dla każdego dołka! Kąt jest wszystkim! Poświęć trochę czasu na ustawienie kąta strzału, aby ukończyć poziom w jak najmniejszej liczbie „zamachów”. Twórcą Cheap Golf jest firma Pixeljam, która od 2005 roku tworzy gry w niskiej rozdzielczości. Są także twórcami hitu Dino Run.

Strona internetowa: poki.com

