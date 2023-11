Golfparty.io to internetowa gra w minigolfa dla wielu graczy, w której ścigasz się z innymi graczami, aby zobaczyć, kto pierwszy zatopi piłkę! Twoim celem jest po prostu przetoczenie piłki przez różne pułapki, klify, urządzenia i wiele innych przeszkód do dziury czekającej na końcu poziomu. Będziesz oceniany na podstawie liczby oddanych strzałów i zwinności. Staraj się dokładnie celować i wykonywać jak najmniej puttów. Przytrzymaj palec lub mysz, aby rozpocząć celowanie. Możesz przeciągnąć do tyłu, aby ustawić intensywność strzałów, i celować w lewo lub w prawo, aby zmienić kierunek. Zwolnij, aby strzelać! Zaproś znajomych i grajcie przeciwko sobie, aby zobaczyć, kto jest najlepszym golfistą!

Strona internetowa: golfparty.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji GolfParty.io. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.