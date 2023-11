Basket & Ball to gra w koszykówkę jak żadna inna. Łącząc gatunki sportowe i łamigłówki, gra zmusza Cię do wymyślenia kreatywnych sposobów na umieszczenie piłki w koszu! Twoim zadaniem jest odbijanie piłki do koszykówki i zdobywanie punktów, przechodząc przez różnorodne łamigłówki fizyczne. Zbierz mnóstwo bonusów, zanim oddasz strzał w Basket & Ball! Jak wysoko potrafisz zdobyć wynik? Odbijająca się piłka – lewy przycisk myszy lub SpaceMove – klawisze strzałek Basket & Ball został stworzony przez Sun Temple. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

