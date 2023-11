Basketball FRVR to prosta i łatwa do nauczenia się, a jednocześnie niesamowicie zabawna gra polegająca na strzelaniu do kosza do koszykówki. Graj tak długo, jak możesz i zdobywaj dodatkowe punkty, nie uderzając w obręcz. Gra nie ma limitu czasu, ale ruchomy kosz stanowi wyzwanie dla doświadczonych graczy eventowych. Funkcje koszykówki FRVR: - Łatwe sterowanie zabawą - Świetna fizyka zręcznościowa - Piękna grafika - Niesamowity dźwięk i muzyka

Strona internetowa: basketball.frvr.com

